Speciale energia: Eni, crediamo in sviluppo mercato gnl

- "Crediamo in ulteriore sviluppo del mercato del gas naturale liquido e stiamo investendo sulla rete di distribuzione". Lo ha annunciato Massimo Prastaro, responsabile Innovazione e Progetti di Sviluppo di Eni che ha partecipato al webinar organizzato da "Mirumir" sul tema del gas naturale liquido e delle infrastrutture specifiche nel nostro paese. Prastaro ha poi ricordato che ad oggi "abbiamo 5 stazioni di servizio che distribuiscono gnl nel centro nord. Inoltre ci sono due impianti completati e che saranno in funzione entro l'estate: uno ad Asti a in provincia Treviso". L'obiettivo, ha chiarito, "è arrivare a 30 stazioni di sevizio entro i prossimi 3 anni per completare le direttrici del paese" perché per adesso "copriamo la direttrice est-ovest nel nord Italia". Inoltre, ha concluso "puntiamo sul prodotto bio: siamo già attivi su produzione biometano e vogliamo diventarlo su biogas naturale liquido". (Rin)