Speciale energia: Profumo (Leonardo), siamo asset strategico che garantisce sicurezza cibernetica del paese

- Leonardo è ora più che mai un asset strategico per il paese e ha l’obiettivo di garantire la sicurezza cibernetica e l’indipendenza digitale del paese. Così l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo, in un articolo pubblicato sul sito della Fondazione Leonardo. “La pandemia ha causato un’emergenza sanitaria ed economica che non ha eguali nella storia recente: senza scomodare i paragoni con la Grande Depressione del secolo scorso, la crisi di alcuni comparti chiave dell’economia globale ha cambiato le carte in tavola per le strategie di sviluppo del paese”, ha detto l’Ad, sottolineando che l’Italia “è oggi in mezzo al guado, alle prese con una difficile congiuntura interna e un complicato ma necessario passo avanti del processo di integrazione europea: si tratta di una cesura storica”. In virtù della gravità della situazione, ha aggiunto Profumo, siamo di fronte alla possibilità di “ridisegnare la politica industriale del paese all’insegna di un nuovo rapporto tra pubblico e privato, capace di orientare gli investimenti strategici sui settori chiave dell’economia del futuro: la mano invisibile del mercato e dello Stato devono tornare a lavorare insieme, quest’ultima con l’obiettivo di creare quel contesto di infrastrutture e tecnologie abilitanti capaci di liberare tutta l’energia dell’iniziativa privata”. Proprio questo, ha spiegato, è il cuore di quella che Adam Smith identificava come la Ricchezza delle nazioni. (Rin)