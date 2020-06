Dl rilancio: Mandelli (FI), esentare da ticket pazienti con danni permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pazienti che hanno contratto la forma più grave del Covid e che, per questo motivo, hanno subito un periodo di terapia intensiva e subintensiva devono poter godere di un esonero dal ticket relativo al monitoraggio a cui, inevitabilmente, dovranno sottoporsi nei prossimi anni". Così il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Andrea Mandelli. "Dal meeting della Società italiana di pneumologia - prosegue - è emerso che il 30 per cento di chi ha avuto il Covid-19 avrà danni permanenti al sistema respiratorio. Per questo, con un emendamento al dl Rilancio, chiediamo che questi cittadini possano trovare assistenza presso il Ssn senza dover pagare il ticket. Ci auguriamo che su questa proposta di buonsenso possa esserci la più ampia convergenza possibile", conclude. (Rin)