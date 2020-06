Spagna: la stampa mette nel mirino la sinistra per i presunti legami con il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra spagnola finisce nel mirino della stampa per i presunti legami con i governi chavisti venezuelani. Parallelamente alla pubblicazione da parte del quotidiano conservatore “Abc” di un documento attribuito all’intelligence militare venezuelana su dei possibili rapporti con il Movimento 5 stelle, i giornali “El Pais” ed “El Mundo” hanno attaccato l’ex premier socialista spagnolo, José Luis Zapatero, per il suo rapporto con le autorità di Caracas. Legami che vengono rimproverati da tempo anche a Pablo Iglesias, il leader di Unidas Podemos oggi puntello necessario per il governo a guida socialista, presieduto da Pedro Sanchez. Non è un caso che a Madrid e dintorni, la pubblicazione del presunto rapporto "segreto", ben oltre il coinvolgimento del M5S, abbia riacceso le polemiche proprio sul ruolo ritenuto condizionante di Iglesias alla Moncloa. (segue) (Spm)