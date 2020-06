Spagna: la stampa mette nel mirino la sinistra per i presunti legami con il Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco alla sinistra partiva non solo dal quotidiano "Abc", considerato il più tradizionale tra quelli a maggiore tiratura. L'altra testata conservatrice, "El Mundo", lanciava nelle stesse ore la notizia di una indagine sul conto di Raul Morodo, ambasciatore spagnolo a Caracas ai tempi del governo di José Luis Rodriguez Zapatero. L'Agenzia tributaria locale avrebbe posto gli occhi sui trasferimenti che il diplomatico e la sua famiglia hanno disposto ai conti in Svizzera e nelle Isole Vergini a favore di Rene Alberto Arreaza, nominato coordinatore generale della vice presidenza della Repubblica del Venezuela nel 2004. Versamenti messi in relazione con somme significative che il governo dell'allora presidente Hugo Chavez avrebbe versato a Morodo, tramite la compagnia petrolifera Pdvsa, per consulenze ritenute fittizie. L'intero dossier viene ripreso oggi dall'opposizione del Partito popolare, che chiede un'indagine "approfondita e urgente" proprio per scoprire quali fosse il rapporto tra il Partito socialista operaio (Psoe) e il regime venezuelano. (segue) (Spm)