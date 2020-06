Spagna: la stampa mette nel mirino la sinistra per i presunti legami con il Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma tra i commenti usciti ieri sulla stampa del paese iberico, spicca soprattutto quello di Juan Luis Cebrian, fondatore e a lungo direttore di "El Pais", l'organo che più di ogni altro ha accompagnato la prima ascesa dei socialisti al potere, dalla caduta di Franco. L'obiettivo, anche in questo caso è Zapatero, vittima "dell'ossessione" di "eliminare qualsiasi retaggio del cosiddetto felipismo", la strategia politica intestata allo storico leader Felipe Gonzalez. "C'è chi pensa che il governo sia ostaggio del Venezuela grazie alla presenza di Podemos, ma la maggiore minaccia che può colpire Caracas è svelare la natura occulta delle gestioni di Zapatero con Maduro o la provenienza dei dollari depositati in Svizzera dal suo vecchio ambasciatore". Zapatero, che per Cebrian ha lasciato in eredità un partito "senza analisi teorica" e votato al "clientelismo", critica da tempo la lettura che gran parte della comunità internazionale fa del caso Venezuela. Terminò a giugno 2019 il suo incarico di mediatore attribuendo non troppo velatamente la responsabilità del fallimento alle opposizioni, accusate di non valutare con attenzione le conseguenze di un mancato accordo interno, possibile preludio di azioni militari dall'esterno. Da allora non smette di incoraggiare il dialogo interno come unica soluzione alla crisi e di censurare l'appoggio all'oppositore Juan Guaidò, secondo lui privo dei titoli legali per essere riconosciuto come presidente "ad interim" del paese. (segue) (Spm)