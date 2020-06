Spagna: la stampa mette nel mirino la sinistra per i presunti legami con il Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo era stato già a inizio anno vittima di una polemica nata proprio per le relazioni con Caracas. La notizia era quella di una visita che il ministro dei Trasporti, José Luis Abalos, rese alla vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, a bordo di un aereo in transito all'aeroporto di Madrid, Barajas. Il funzionario spiegò che aveva incontrato Rodriguez per chiederle di non mettere piede sul suolo europeo, viste le sanzioni che Bruxelles aveva disposto sul suo nome. Le tante ricostruzioni della stampa e le smentite del governo non impedirono, soprattutto a destra, di insistere sulla polemica principale: il peso che le istanze pro-Maduro hanno sul governo di Madrid e indirettamente, su quello dell'intera Unione europea. Sul caso Venezuela i Ventisette animano un Gruppo di contatto internazionale e riconoscono Guaidò come presidente dell'Assemblea nazionale, ma non come capo dello stato "ad interim" ruolo certificato da oltre 50 paesi, primo far tutti gli Usa. Nel governo spagnolo attuale mancherebbe l'appoggio proprio di Podemos. (Spm)