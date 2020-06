Alatri: armato di bastone e falce tenta di estorcere denaro a titolare bar, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 58 anni, residente ad Alatri, già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato ieri dai carabinieri del Norm aliquota radiomobile con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo, armato di un bastone, ha minacciato il proprietario di un bar per farsi consegnare sigarette, alcool e denaro. Il titolare non si è fatto intimidire dalle minacce e dopo essere riuscito ad allontanarlo, ha chiesto aiuto ai militari che giunti sul posto hanno deciso di attendere il ritorno del malvivente. Dopo poco il 58enne è tornato nell'esercizio pubblico armato questa volta oltre che di un bastone già utilizzato la prima volta, anche di una falce con lo scopo di estorcere denaro e quant'altro al gestore ma è stato fermato dai carabinieri e portato presso le camere di sicurezza del comando compagnia di Alatri, in attesa dell'udienza del rito direttissimo. (Rer)