Casamonica: sequestrate quote azionarie, immobili per un valore di 2 milioni

- Il tesoretto sequestrato questa mattina al clan dei Casamonica, finalizzato alla confisca, ha un valore di circa 20 milioni di euro e annovera quote della Gg.aa.s., società tramite la quale Guerrino e Sonia Casamonica gestivano in modo occulto l'esercizio commerciale denominato "Degustazione 14" in Roma via G. Volpe n. 24/26; quote della Lma, fittiziamente intestate a Griselda Filipi, società tramite la quale Cristian Casamonica gestiva in modo occulto l'impianto di distribuzione carburanti e l'esercizio commerciale denominato "Leon Bar" entrambi ubicati in San Cesareo via di Gallicano n. 34/A; terreno sito nel comune di Roma in via Roccabernarda 8 e i fabbricati ivi realizzati tra cui una villa a più piani con relativa piscina riconducibile a Guerrino Casamonica, ma fittiziamente intestata a Dora Casamonica; fabbricati ubicati nel comune di Roma via Flavia Demetria 90 di fatto riconducibile a Giuseppe Casamonica, ma fittiziamente intestato prima a Mirella Casamonica poi a Giuseppe Casamonica; fabbricato ubicato in Monterosi (Vt) via degli Uccelletti 37, di fatto riconducibile a Anna Di Silvio e Giuseppe Casamonica. Contestualmente agli arresti, personale della locale divisione polizia anticrimine, Sezione misure di prevenzione patrimoniali ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni ai fini della confisca emesso dal tribunale di Roma - Sezione delle misure di prevenzione, per un valore di circa 20 milioni di euro, nei confronti del clan mafioso Casamonica. Il provvedimento è stato emesso, ai sensi del Testo unico antimafia, su proposta congiunta del procuratore della Repubblica di Roma e del questore della provincia di Roma, secondo una strategia avviata su impulso del Servizio centrale anticrimine in tutto il territorio nazionale. (Rer)