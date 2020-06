Ostia: Confcommercio, Municipio Roma X convochi tavolo con categorie su pedonalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, tutte le più rappresentative associazioni di categoria del litorale, "preoccupate per il progetto di pedonalizzazione del lungomare ma allo stesso tempo decise a collaborare, hanno sottoscritto un documento unico, che questa mattina è stato protocollato e trasmesso alla presidenza del Municipio Roma X". È quanto dichiara in una nota il presidente dell’Ascom Confcommercio Roma litorale sud, Armando Vitali, riportando il testo della comunicazione inviata al Municipio. "Chiediamo all’amministrazione municipale - prosegue la nota - di convocare a partire dal 22 giugno un tavolo unitario e non separato con tutte le associazioni rappresentative del comparto produttivo del territorio per esaminare congiuntamente il progetto di pedonalizzazione del lungomare di Ostia. L’intervento, così come presentato nelle planimetrie consegnate alle categorie, appare estremamente invasivo, lascia dubbi sulla effettiva considerazione dedicata ad aspetti fondamentali per le attività produttive sulle tempistiche necessarie alla buona riuscita dello stesso, considerando l’enorme impatto che avrebbe su tutte le attività produttive già gravemente sofferenti per la crisi economica provocata dal coronavirus. Non è quindi il caso di fare esperimenti, rinviando concretamente alla stagione autunnale. Chiediamo che queste idee - conclude la nota - vengano sviluppate e realizzate dopo opportuna concertazione con le categorie produttive, per un progetto che rappresenti un’opportunità di rilancio per la città e nonché per il comparto turistico ed economico di Ostia.”(Com)