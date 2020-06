M5S: Venezuela, pronte azioni legali per diffamazione contro "Abc"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha denunciato la notizia pubblicata sul quotidiano spagnolo "Abc", definendola come un insieme di "vecchie notizie false dallo spudorato sensazionalismo", appartenenti "alla fabbrica di bugie, infamie, falsità e calunnie" attribuita ai media internazionali per attaccare il Venezuela. Caracas, ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, intraprenderà "azioni legali contro questo e altri attacchi mediatici". Nella giornata di ieri la testata spagnola aveva diffuso un rapporto attribuito all'intelligence militare venezuelana che parlava di unn presunto versamento di Caracas a favore dell'M5S.“La mitomania dei media di destra del mondo contro il Venezuela fa parte di un'antologia anti-giornalistica. E’ una fabbrica di bugie, infamie, falsità e calunnie. Riciclano vecchie notizie false con spudorato sensazionalismo. Intraprenderemo azioni legali contro questo e altri casi. Ora basta!”, ha scritto Arreaza. (Brb)