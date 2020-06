Speciale energia: Libia, perché sono ancora chiusi i giacimenti di Sharara ed El Feel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giacimenti di Sharara ed El Feel, situati nel bacino petrolifero del Fezzan, la regione meridionale della Libia, sono stati chiusi dopo una breve riapertura successiva alla fine dell’assedio del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli da parte delle forze del generale Khalifa Haftar. La compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), ha intimato a tutti i gruppi armati di abbandonare immediatamente i giacimenti in questione. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, le milizie responsabili sono le brigate 128 e 116 dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Haftar. Si tratta di milizie “miste”, che hanno all’interno sia esponenti Tuareg che Awlad Suleiman, le tribù berbere e arabe che controllano il fronte sud della Libia insieme ai Tebu. I due gruppi armati sono entrati a Sharara ed El Feel, riaperti su richiesta della Noc il 7 giugno dopo ben 142 giorni di interruzione, a seguito dell’appello del presidente della commissione Energia e risorse naturali della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento di Tobruk), Issa al Uraibi: quest’ultimo aveva posto delle “condizioni” per la riapertura degli impianti, riassumibili in una diversa distribuzione delle entrate petrolifere tra le tre regioni della Libia (Cirenaica, Tripolitania e Fezzan). (Lit)