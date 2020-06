Speciale energia: Assarmatori, settore marittimo ha scelto gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore navale ha scelto, con un occhio al futuro, la transazione verso il gas naturale liquido. Lo ha ribadito oggi Enrico Allieri, rappresentante di Assarmatori, che nel corso del webinar organizzato da "Mirumir" sul tema del gas naturale liquido e la transizione verso questo tipo di combustibile. "Nel settore navale - ha chiarito - la scelta l'abbiamo fatta: i programmi non sono cambiati. Ad esempio - ha ricordato - tutte le navi da crociera in cantiere saranno alimentate a gas naturale liquido. Ci sono poi altri comparti del trasporto marittimo, come ad esempio il settore dei traghetti, molto interessati ad utilizzare gnl" che rappresenta "un combustibile di transizione rispetto agli obiettivi decarbonizzazione e propedeutico all'uso di altri combustibili come biogas". (Rin)