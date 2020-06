Speciale energia: Federmetano, sviluppo gnl a macchia di leopardo nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza dovuta al coronavirus "ci ha portato al drammatico calo delle vendite, calcolabile in circa l'85-90 per cento in meno. L'unica deviazione su questa linea è proprio relativa al gas naturale liquido, dove è stato registrato un calo contenuto di circa il 50 per cento e una ripresa anche più veloce". A tracciare questo quadro è stata Licia Balboni, presidente di Federmetano, che nel corso del webinar sul gas naturale liquido ed il suo utilizzo in Italia organizzato oggi da "Mirumir", ha voluto ricordare che "lo sviluppo del gnl è ancora a macchia leopardo nonostante i 1375 impianti sul territorio, un terzo del totale europeo". Questo anche per la situazione al sud dove "sono aperti solo 8 impianti a causa dei costi di approvvigionamento che sono molto elevati" e per questo "speriamo nei progetti sulle liquefazioni nel centro e nel sud Italia". C'è poi il caso della Sicilia dove "importanti aziende del settore dell'autotrasporto non possono utilizzare mezzi gnl" per l'assenza di impianti di rifornimento. Come anche per la "Caronte e turist" che "ha un traghetto alimentato a gas naturale liquido che non può rifornirsi". Dunque, ha concluso, "mancano infrastrutture nel paese e questo è l'unico neo di questo settore". (Rin)