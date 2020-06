Speciale energia: Unione petrolifera, ad aprile 70 per cento in meno consumi benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'emergenza coronavirus anche il settore petrolifero ha risentito da un punto di vista economico. Lo ha chiarito questa mattina Franco Del Manso, rappresentante dell'Unione petrolifera, sottolineando che sono state registrare "delle drastiche riduzioni dei consumi: circa il 70 per cento in meno per la benzina ad aprile, mentre a maggio la situazione è tornata a livelli più accettabili, con una perdita di circa il 30-40 per cento". "Sul gasolio - ha aggiunto - le perdite sono state un po' meno". Parlando nel corso del webinar sul gas naturale liquido e il suo utilizzo in Italia, organizzato oggi da "Mirumir", Del Manso ha ricordato che anche durante l'emergenza "le raffinerie hanno lavorato assicurando l'approvvigionamento dei prodotti". Più complessa la situazione dei "punti vendita che hanno subito una crisi di liquidità e per questo abbiamo attivato accordi specifici con le compagnie petrolifere". (Rin)