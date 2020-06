Speciale difesa: Borrell, nomine di alto livello al Seae e nelle delegazioni europee nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha annunciato oggi incarichi di alto livello presso il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) nei quartier generali. Lo si apprende dal Seae. Si tratta dell'ex ambasciatrice dei Paesi Bassi presso il comitato politico e di sicurezza dell'Ue, Joanneke Balfoort, come direttore per la politica di sicurezza e di difesa. Dell'ex direttrice del Seae, vicedirettore generale dell'Europa occidentale, dei Balcani occidentali, della Turchia e del Regno Unito, Angelina Eichhorst, come amministratore delegato per l'Europa e l'Asia centrale. Dell'ex vice capo delegazione presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, Carl Hallergard, in qualità di direttore, vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord Africa. Dell'ex capo della divisione Stati Uniti e Canada del Seae, Javier Nino Perez, come direttore, vicedirettore delle Americhe. (Beb)