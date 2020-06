Speciale difesa: Guinea-Conakry, opposizione indice nuova marcia di protesta per l’8 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), la piattaforma promotrice delle proteste contro il presidente guineano Alpha Condé, ha indetto una nuova marcia “per la libertà e il cambiamento democratico” nella capitale Conakry il prossimo 8 luglio. È quanto si legge in una dichiarazione della piattaforma ripresa dall’agenzia di stampa “Apa”, in cui l’Fndc ha denunciato “il cinismo” del potere che avrebbe beneficiato dell'arresto delle manifestazioni a causa della pandemia di coronavirus “per rapire e sequestrare i suoi oppositori, per accelerare lo sviluppo della sua agenda politica verso il colpo di stato e la distruzione delle basi della Repubblica”. La marcia pacifica, osserva la nota, “mira a denunciare la strumentalizzazione della crisi sanitaria per intensificare gravi violazioni dei diritti umani, chiedere l'immediato rilascio delle centinaia di attivisti e simpatizzanti del Fndc rapiti in tutto il paese e ricordare a Condé che non ci sarà mai un suo terzo mandato in Guinea”. La mobilitazione anti-Condé, gravemente repressa in diverse occasioni, ha causato nei mesi scorsi decine di morti. (Res)