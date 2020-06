Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, questione Libia dovrebbe venire discussa a ministeriale Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia non è nell'agenda della riunione dei ministri della Difesa dei paesi della Nato che si terrà domani e giovedì, ma il segretario generale, Jens Stoltenberg, si aspetta che il tema venga sollevato perché quanto accade nel paese ha profonde ripercussioni sull'Alleanza. Lo ha detto Stoltenberg nella conferenza stampa prima della riunione di ministri della Difesa dei paesi alleati che si terrà domani e giovedì. "In Libia la situazione è difficile e pericolosa e la Nato è profondamente preoccupata per la scoperta delle fosse comuni e chiediamo delle indagini", ha detto. Stoltenberg ha ribadito che secondo gli alleati esiste solo "una soluzione politica al conflitto in Libia" e che la Nato sostiene fortemente sforzi delle Nazioni Unite e il processo di Berlino. "Siamo preoccupati per la presenza russa in aumento nel Mediterraneo, in Siria e in Libia. Dobbiamo monitorarlo da vicino", ha aggiunto. Stoltenberg ha spiegato che della Libia se ne è parlato in diversi formati. "Non sarà nell'agenda della riunione ministeriale Difesa, ma mi aspetto che gli alleati sollevino il tema perché quanto accade lì ha un profondo impatto sulla Nato", ha continuato. (Beb)