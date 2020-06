Turismo: Mallegni (FI), disdette da Germania, governo tuteli tour operator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Massimo Mallegni, responsabile nazionale turismo e commercio di Forza Italia, chiede che "il governo intervenga subito, anche in sede europea, per tutelare i nostri tour operatori, dinanzi alle disdette che continuano a giungere in queste ore soprattutto da Germania e Olanda". In un’interrogazione urgente rivolta ai ministri degli Affari esteri e dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Luigi Di Maio e Dario Franceschini, Mallegni argomenta: "Secondo l'ultimo rapporto Istat 'Una stagione mancata: impatto del Covid-19 sul turismo', uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid-19 è stato il blocco dei flussi turistici', ovvero 'nel trimestre marzo-maggio, senza il Covid-19 ci sarebbero state 81 milioni di presenze (18 per cento del totale annuale), il 23 per cento delle presenze annuali di stranieri, nonché il 20 per cento delle presenze annuali in strutture alberghiere; i soli turisti stranieri avrebbero speso circa 9,4 miliardi di euro". (segue) (Com)