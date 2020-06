Turismo: Mallegni (FI), disdette da Germania, governo tuteli tour operator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri, 15 giugno, "nella maggior parte dell'Europa vi sono meno restrizioni sugli spostamenti, introdotti da metà marzo in poi, a causa dell'emergenza sanitaria; si potrà, quindi, cominciare di nuovo a circolare liberamente tra i vari Paesi", ricorda il senatore di Forza Italia, riferendo però di "preoccupazioni da parte di operatori turistici che si trovano nella situazione in cui, pur non essendovi ufficialmente particolari restrizioni all’arrivo dei turisti dalla Germania e dall'Olanda, continuiamo a ricevere cancellazioni; pare infatti che la Germania stia sconsigliando i viaggi verso l’Italia almeno fino alla data del prossimo 20 giugno (data che parrebbe essere in corso di aggiornamento). Questo comporta un grave blocco per la ripartenza delle prenotazioni, nonché un corto circuito anche nella gestione dei rapporti commerciali, dove da un lato gli hotel hanno diritto di chiedere le penali di cancellazione e dall’altro il Tour operator rimborsa il cliente e non le paga al fornitore". (segue) (Com)