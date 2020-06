Mafie: Lamorgese, risultati brillanti contro la criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso “il plauso e la soddisfazione per le operazioni contro la criminalità organizzata di questa mattina che ha visto impegnati a Roma, a Trapani e a Reggio Calabria centinaia di donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dalle competenti Direzioni distrettuali antimafia, e che hanno portato all’esecuzione di decine di misure cautelari ed al sequestro di ingenti patrimoni illeciti accumulati da alcuni sodalizi criminali locali con le attività di infiltrazione dei territori e, in particolare, con il ricorso alla usura e alle estorsioni”. (segue) (Com)