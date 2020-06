Mafie: Lamorgese, risultati brillanti contro la criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella Capitale – ha dichiarato la titolare del Viminale - è stato inferto l’ennesimo duro colpo al clan Casamonica: la capacità investigativa e l’impegno senza sosta dei poliziotti del Servizio centrale operativo e della squadra mobile della Questura di Roma hanno permesso l’arresto di appartenenti al sodalizio criminale dediti all’attività di usura ed all’acquisizione, diretta o indiretta, della gestione e del controllo di attività economiche in diversi settori. Le approfondite indagini della Direzione distrettuale antimafia di Roma e della Polizia di Stato hanno consentito anche l’ingente sequestro di immobili, partecipazioni societarie e attività commerciali. Aggredire i patrimoni illecitamente accumulati consente di ridurre sensibilmente la forza finanziaria dei clan e di restituirli alla cittadinanza in un percorso di ripristino della legalità”. “Le operazioni di oggi intervengono in una situazione di criticità finanziaria delle aziende e delle famiglie causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata. I brillanti risultati conseguiti quotidianamente sull’intero territorio nazionale dimostrano la professionalità e la determinazione della magistratura e delle forze di polizia nel fronteggiare i tentativi criminali di approfittare di questa crisi utilizzando la disponibilità degli ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite”, ha concluso il ministro Lamorgese. (Com)