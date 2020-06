Fase 3: Figs, incontro in Regione, riaprire comparto gioco legale nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso da poco il tavolo tecnico svoltosi stamattina fra una delegazione della Federazione italiana gestori scommesse e gli uffici tecnico-sanitari della Regione Lazio. "Durante l'incontro - dichiarano in una nota Christian Evangelisti e Daniele Pinti portavoce della Federazione Italiana Gestori Scommesse, Giuseppe Ferraguti in rappresentanza di sale slot/vlt, Marco Mele in rappresentanza delle sale bingo, Emanuele Gianfelici in rappresentanza delle sale giochi da intrattenimento senza vincita in denaro - abbiamo ribadito con fermezza le nostre posizioni: se nel Lazio è ripartito tutto, vogliamo farlo anche noi che, oltre ad avere il diritto di lavorare, rappresentiamo una sentinella di legalità su tutto il territorio. Se si rimandasse ancora la riapertura, infatti, il vero rischio sarebbe che tutta la domanda verrebbe gestita dalla criminalità organizzata che opera illegalmente, senza licenza e autorizzazioni. Inoltre, come richiesto dal capo di gabinetto della presidenza riguardo la presentazione di linee guida per garantire la sicurezza ai dipendenti e ai clienti da adottare nelle varie attività dei comparti, abbiamo ricevuto pareri positivi e incoraggianti, ma l'ultima parola spetterà alla politica, nello specifico al presidente Nicola Zingaretti. Speriamo quindi che la Regione Lazio possa tornare indietro sulla sua decisione e farci riaprire il concomitanza del campionato, già dal 19 giugno. Se oggi siamo qui e siamo riusciti ad ottenere anche solo uno spiraglio per una riapertura anticipata è solo grazie alle decine di gestori che da ieri, in maniera spontanea e pacifica, si sono riuniti sotto la presidenza della Regione". (Com)