Economia: Savona (Consob), Consulta pubblica per proteggere risparmio e indirizzarlo verso attività produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi delle condizioni generali in cui l’Italia opera e dei suoi specifici punti di forza induce a concludere che sarebbe doveroso costituire una Consulta pubblica a cui affidare il compito di definire entro l’anno un documento operativo per dare vita ad una nuova architettura istituzionale, meglio capace di proteggere il risparmio e incanalarlo verso l’attività produttiva iniziando dalle esportazioni. Così il presidente della Consob, Paolo Savona, nel suo discorso in occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario. “Con l’occasione si dovrebbe incorporare nella proposta l’obiettivo di raggiungere la frontiera più avanzata della tecnologica, tenendo conto degli equilibri geopolitici che si vanno formando”, ha detto. (Ems)