Lombardia: consiglio regionale approva mozione per istituire elenco degli operatori socio sanitari

- È stata approvata all'unanimità dall'aula di Palazzo Pirelli la mozione del Movimento Cinque Stelle che chiede l'istituzione di un elenco regionale telematico degli operatori socio sanitari (Oss), tenuto e curato dai competenti organi regionali. Il testo impegna il presidente e la giunta regionale ad adottare "tutti gli atti funzionali all'inserimento nell'elenco regionale telematico degli operatori che termineranno il relativo percorso formativo presso gli enti accreditati da regione Lombardia, a decorrere dal 31 gennaio 2021" oltre a consentire l'iscrizione "da parte di tutti gli operatori impiegati da almeno tre anni presso strutture, pubbliche o private, in regione Lombardia che abbiano conseguito, prima del 31 gennaio 2021, l'attestazione presso un centro convenzionato". La mozione prevede un punto anche per quanto riguarda la formazione, impegnando giunta e presidente a "rivedere la disciplina regionale riguardante la formazione e le modalità di espletamento delle prove D'esame, uniformandole il più possibile attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga gli operatori socio sanitari, gli infermieri e i medici". Il primo firmatario, il consigliere del M5S Gregorio Mammì, a margine dell'approvazione in aula, ha spiegato che "è un primo passo per il riconoscimento di questa professione, è un elenco quindi da qui si deve iniziare un percorso per tutelare sempre di più questi professionisti, anche dal punto di vista dei contratti lavorativi. Intanto riusciamo a sapere quanti ce ne sono nella nostra regione e le esigenze formative che abbiamo in regione. Era partita da un progetto di legge che era stato stimolato dai professionisti, finalmente è arrivata in aula ed è passata all'unanimità quindi siamo contenti". (Rem)