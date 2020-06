Lombardia: Consiglio regionale approva il rendiconto annuale 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera con nessun voto contrario e solo 13 astenuti al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale della Lombardia, presentato oggi in Aula con una Proposta di atto amministrativo illustrato dalla relatrice e Vice Presidente del Consiglio, Francesca Brianza (Lega). L’organo legislativo della Regione Lombardia conferma la sua virtuosità con un avanzo di amministrazione di 12.255.545,50 euro (di cui circa 264.000 euro di fondi liberi), un “costo della politica” pro-capite a carico dei cittadini sotto i 3 euro all'anno (2,67 euro per l’esattezza) e una capacità di pagare i fornitori entro la scadenza per circa il 97 per cento delle fatture ricevute, con un tempo medio di pagamento di soli 13 giorni. Da sottolineare come dal 2011 a oggi i costi di funzionamento del Consiglio regionale si siano ridotti di circa 20 milioni di euro. In questi numeri, ha dichiarato durante la discussione generale il Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Pirelli Marco Alparone (Forza Italia), “c’è chi siamo a come lo facciamo. C’è – ha sottolineato – la rappresentazione di uno stile, che è quello di Regione Lombardia, dove emerge chiara l’efficienza e l’efficacia della nostra attività di governo”. Della stessa opinione il Consigliere leghista Marco Colombo: “Se fossimo in un’azienda privata – ha osservata – impiegheremmo quattro minuti ad approvare questo Bilancio, perché è serio, concreto, trasparente”. (segue) (Com)