Lombardia: Consiglio regionale approva il rendiconto annuale 2019 (2)

- Più critico il Consigliere M5S Marco Fumagalli: “Non approviamo solo numeri, ma lavoriamo anche sulle idee. Ad esempio, la riduzione dei costi della politica – ha ricordato – arriva in seguito ad una forte campagna del nostro Movimento, che poi è stata sposata anche da altri partiti. E’ un successo che rivendichiamo”. Fiasconaro, inoltre, ha rivolto un appello alla maggioranza, affinché si impegni “a dare più spazio alle proposte dell’opposizione, soprattutto nei lavori delle commissioni”. Insieme al Rendiconto 2019, sono stati approvati anche tre Ordini del giorno collegati. Il primo, presentato dal PD (primi firmatari il Capogruppo Fabio Pizzul e il Consigliere Raffaele Straniero) ha impegnato l’Ufficio di Presidenza a destinare parte delle risorse del risultato di amministrazione del Consiglio per iniziative umanitarie e di solidarietà. Gli altri due Odg, primi firmatari i Consiglieri Andrea Fiasconaro e Marco Fumagalli (M5S), ha impegnato l’UdP ad utilizzare gli avanzi di Bilancio per un aggiornamento hardware e software per favorire una maggiore efficienza dell’attività di Palazzo Pirelli e a procedere ad una razionalizzazione delle discipline normative degli organi regionali di garanzia, anche a fini di contenimento della spesa. (Com)