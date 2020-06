Ostia: Bordoni (Lega), piazza delle Repubbliche Marinare abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piazza Repubbliche Marinare a Ostia nei pressi dei giardini intitolati a Simone Renoglio "versa in uno stato di degrado e abbandono totale. Verde secco, immondizia che fuoriesce dai raccoglitori dedicati e nessun tipo di manutenzione". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "I residenti, esasperati - aggiunge Bordoni - tempestano il municipio di segnalazioni poiché non riescono più a fruire del parco sotto casa per fare una semplice passeggiata o per portare i propri figli all'aria aperta. Una condizione di abbandono comune a molte aree verdi del Municipio X. In merito a questa situazione provvederò a fare una segnalazione urgente alla presidenza del Municipio e al servizio giardini per avere delucidazioni su come mai a piazza Repubbliche Marinare non c'è nessun tipo di manutenzione sia per quanto riguarda il verde sia sulla raccolta dei rifiuti. Nel frattempo continuiamo ad assistere a slogan futuristici di ipotetici miglioramenti che non esistono mentre Ostia si appresta ad accogliere i primi turisti. Una vergogna a cui si deve porre fine in tempi brevi", conclude. (Com)