Germania: presidente Steinmeier, dobbiamo essere antirazzisti

- Non essere razzisti, “non basta: dobbiamo essere antirazzisti”. È quanto dichiarato oggi dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinemeier. Come rende noto la presidenza tedesca in un comunicato, Steinemier ha inoltre affermato: “Il razzismo in ogni forma è un nemico della democrazia”. Il presidente tedesco ha quindi fatto appello ai connazionali affinché lottino “attivamente contro il razzismo nella società, nel vicinato, nell'atteggiamento, nei pregiudizi, nei modi di pensare”. (Geb)