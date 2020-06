Nato: Stoltenberg, ritiro militari Usa da Germania sia al centro ministeriale Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si attende che nella riunione ministeriale Difesa della Nato di domani e giovedì 18 giugno si parli anche dell'annuncio degli Stati Uniti di ritirare 9.500 militari dalla Germania perché, sebbene sia un tema bilaterale, è importante per tutta l'Alleanza. "Ho parlato con il presidente Trump la settimana scorsa al telefono di questo tema e il mio messaggio è stato che la presenza Usa in Europa è positiva per l'Europa, ma anche per il nord America e gli Usa", ha detto. "E' positiva per l'Europa perché la presenza di truppe e capacità militari da Usa e Canada unisce la difesa dell'Europa alle capacità e alle forze del Nord America, e questo è il cuore dell'alleanza transatlantica. Ma è positiva anche per gli Usa perché la pace e la stabilità in Europa sono importanti anche per gli Usa", ha aggiunto. (segue) (Beb)