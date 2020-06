Nato: Stoltenberg, ritiro militari Usa da Germania sia al centro ministeriale Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Stoltenberg, inoltre, "la presenza statunitense in Europa non è solo per proteggere l'Europa, ma anche per progettare la forza Usa oltre l'Europa", ha aggiunto. Il segretario generale ha sottolineato che le basi in Germania "sono essenziali per quanto gli Usa hanno fatto per decenni in Medio Oriente, Iraq, Afghanistan e in Africa" e ha ricordato positivamente che negli ultimi anni si è visto "un aumento delle truppe statunitensi e canadesi in Europa". Il presidente Usa, Donald Trump, "ha annunciato" il ritiro delle truppe, "ma non è ancora deciso come e quando questa decisione sarà realizzata e mi aspetto che se ne parlerà alla riunione ministeriale Difesa", ha detto Stoltenberg che ha ribadito che il tema del ritiro è "bilaterale" tra Usa e Germania, "ma dovrà essere affrontato da tutti gli alleati" perché "la presenza Usa in Germania è importante tutta la Nato". (Beb)