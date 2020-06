Speciale difesa: India, ministro Difesa Singh, legami col Nepal non possono essere spezzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Nepal hanno legami indistruttibili. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, nonostante la disputa territoriale in corso tra i due paesi. “Il nostro Esercito ha un reggimento Gurkha i cui soldati hanno dimostrato valore e coraggio in numerose occasioni per il paese. Il suo grido di guerra è ‘Salve madre Kali, ecco che arriva il Gurkha’ e la Madre Kali è anche a Calcutta, Kamakhya e Vindhyachal con devoti in tutta l’India. Come possono rompersi I legami tra I due paesi?”, ha chiesto Singh, parlando a un evento virtuale del suo Partito del popolo indiano (Bjp). “Le relazioni indo-nepalesi non sono ordinarie. Abbiamo una relazione di famiglia, che non può essere spezzata da alcuna potenza del mondo”, ha aggiunto il ministro, forse alludendo all’influenza della Cina. “Non abbiamo solo relazioni geografiche, storiche o sociali col Nepal, ma anche spirituale”, ha sottolineato. “Se c’è qualche idea sbagliata sulla strada tra Lipulekh e Dharchula nel popolo nepalese, allora ci siederemo insieme e risolveremo la questione attraverso il dialogo. E posso dire ciò con piena fiducia che nessun indiano ha sentimenti d’odio per il Nepal poiché la relazione tra noi è così profonda”, ha concluso l’esponente del governo. (Inn)