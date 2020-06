Speciale difesa: Bolivia, difensore civico denuncia nuovo "assedio" della polizia all'ambasciata del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Defensoria del Pueblo della Bolivia, agenzia preposta alla difesa dei diritti umani nel paese, ha denunciato "un nuovo assedio della polizia" all'ambasciata del Messico a La Paz. Lo ha reso noto il titolare dell'agenzia, Nadia Cruz, attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter corredato da fotografie nelle quali si osservano decine di uomini in uniforme nelle adiacenze della sede diplomatica del paese centroamericano dove si trovano come rifugiati alcuni membri del partito dell'ex presidente Evo Morales, il Movimiento al Socialismo (Mas), accusati di terrorismo e sedizione dal governo ad interim di Jeanine Anez. Cruz ha intimato al governo di Anez di "rispettare le norme nazionali ed internazionali" in materia di diritti umani e "ad assumere la responsabilità di eventuali eccessi da parte delle forze dell'ordine". Nel suo messaggio il difensore civico chiede anche all'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, di pronunciarsi in merito. (Brb)