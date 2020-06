Speciale difesa: Usa, Corte suprema respinge richiesta di modificare restrizioni a possesso armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di modificare le restrizioni al possesso delle armi da fuoco previste negli stati del New Jersey, del Massachusetts, della California e del Maryland. I casi, si legge nella sentenza, hanno offerto alla Corte “la possibilità di ampliare il campo di applicazione del secondo emendamento (che garantisce e regolamenta il diritto di possedere armi)”. La Corte suprema ha finora sempre evitato di intraprendere controversie sui diritti delle armi dalla sua decisione del 2008 con cui stabilì che il secondo emendamento protegge il diritto di avere pistole in casa per l’autodifesa. I sostenitori dei diritti delle armi speravano che l'Alta corte, composta in maggioranza (5-4) da conservatori, si pronunciasse a favore del rafforzamento del secondo emendamento. (Nys)