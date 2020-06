Speciale difesa: Tofalo (M5s), tecnologia e innovazione base per comparto moderno ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, incontrando il managing director di Mbda Italia Pasquale Di Bartolomeo, nel quartier generale dell'azienda, ha evidenziato che "tecnologia e innovazione sono alla base di una Difesa moderna ed efficace, in grado di affrontare le sfide del futuro. Investire in un settore così strategico - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - vuol dire da un lato assicurare la protezione del territorio e del nostro personale impegnato nelle missioni internazionali, dall'altro significa incidere in modo significativo sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico del Paese, elementi essenziali ad affermare la sovranità nazionale". Per Tofalo, "è tempo di iniziare a coinvolgere ancora di più il Paese e l'opinione pubblica sull'importanza di un settore, quello della Difesa, che è motore di sviluppo economico e di crescita. È sicurezza nazionale e lavoro per le nostre future generazioni. È anche grazie alle nostre industrie impegnate nel settore della difesa che l'Italia attesta la sua competitività nei mercati esteri e nel sistema di alleanze di cui fa parte". Di Bartolomeo, nell'illustrare al sottosegretario i progetti in corso e le future opportunità a livello europeo, ha dichiarato: "Qui in Mbda siamo nel cuore pulsante dei sistemi di difesa ad altissima tecnologia; sistemi che contribuiscono a garantire una superiorità strategica alle Forze armate che, anche grazie alle nostre soluzioni ad architettura complessa e ai prodotti allo stato dell'arte che l'azienda produce, assicurano e sostengono la sovranità nazionale". (Rin)