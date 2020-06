Speciale difesa: Germania, ministro Difesa, bene rompere silenzio su estrema destra nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “positivo” rompere il silenzio sulla presenza degli estremisti di destra nella Forze armate tedesche (Bundeswehr) ed è un bene che “i coraggiosi” parlino. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Focus”. In questo modo, Kramp-Karrenbauer ha commentato la lettera inviata alle proprie truppe dal generale Markus Kreytmair, al vertice del Commando forze speciali (Ksk) dell'esercito tedesco, reparto noto per i casi di estremismo di destra tra i propri ranghi. Nella missiva del 26 maggio scorso, il generale Kreytmair annunciava una politica di tolleranza zero contro i sostenitori della destra radicale nel Ksk, accusati di aver danneggiato la reputazione di ogni singolo militare del corpo e dell'intera Bundeswehr. A tal riguardo, Kramp-Karrenbauer ha ricordato che, sin dall'avvio del suo mandato da ministro della Difesa a luglio del 2019, ha lavorato “duramente” contro l'estremismo di destra nella Bundeswehr. Da ultimo, il ministero della Difesa ha istituito un gruppo di lavoro di alto livello sugli estremisti di destra nel Ksk. L'organo è inoltre incaricato di apportare modifiche strutturali al reparto. Come affermato da Kramp-Karrenbauer, i risultati del gruppo di lavoro sul Ksk verranno presentati prima della pausa estiva dei lavori del Bundestag, che inizierà il 3 luglio. Nel contrasto all'estrema destra nella Bundeswehr, per Kramp-Karrenbauer, “il segnale è chiaro: chi denuncia aiuta a rimediare, chi tace è parte del problema ed è complice”. Il ministro della Difesa tedesco ha aggiunto che “la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne nella Bundeswehr sostiene la democrazia”. Si tratta di persone “pronte a difendere l'ordinamento liberaldemocratico con le loro vite”. Per Kramp-Karrenbauer, “gli estremisti di destra, e ovviamente tutti gli altri estremisti, tradiscono questo ordinamento e i suoi valori fondanti, tradiscono il cameratismo, che ha significato per i militari in una democrazia”. Gli estremisti, “non hanno spazio nella Bundeswehr e li rimuoveremo di conseguenza”, ha concluso il ministro della Difesa tedesco. (Geb)