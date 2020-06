Speciale difesa: forze aeree russe intercettano bombardieri Usa sul Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa aerea della Federazione russa hanno intercettato bombardieri dell'Aeronautica militare statunitense B-52H e aerei da ricognizione sulle acque neutre del Mar Baltico. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. I caccia russi Su-27 hanno scortato i velivoli statunitensi, intercettati dalle stazioni radar. "Non vi è stata violazione del confine di stato della Federazione Russa. Il volo degli aerei russi sono stati effettuati in stretta conformità con le norme internazionali per l'uso dello spazio aereo", si legge nel messaggio. Gli aerei strategici e da ricognizione delle forze aeree statunitensi e dei paesi della Nato sorvolano il Mar Baltico, nel quadro delle esercitazioni dell'Alleanza Baltops 2020. (Rum)