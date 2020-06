Speciale difesa: Germania, ministro Difesa Kramp-Karrenbauer, non vi sono piani concreti su ritiro forze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha ricevuto dagli Stati Uniti conferma del ritiro parziale delle proprie forze di stanza in Germania, ma “non vi sono piani concreti sul tavolo”. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Focus”. Come evidenziato da Kramp-Karrenbauer, i militari statunitensi di stanza in Germania sono nel paese “come partner della Nato”. La questione del ritiro riguarda, quindi, “la sicurezza dell'intera Alleanza” atlantica. Il ministro della Difesa tedesco ha aggiunto che, se si considerano le grandi basi degli Usa a Landstuhl, Ramstein o Grafenwoehr, “diventa subito chiaro che si tratta principalmente degli interessi di sicurezza degli Stati Uniti”. (Geb)