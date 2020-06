Speciale difesa: Borrell, Cina, pace in Medio oriente e Vicinato orientale i temi principali discussi con Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul vicinato orientale, abbiamo confermato la nostra partnership Ue-Usa come cruciale, in particolare per l'Ucraina. Ovvio, che abbiamo bisogno che la Russia faccia la sua parte sugli accordi di Minsk e la nostra posizione rimane chiara e non è cambiata", ha detto. Tra gli altri temi discussi, la situazione nel Mediterraneo orientale, dove "siamo sempre più preoccupati della escalation da parte della Turchia e abbiamo concordato che abbiamo bisogno che questa diminuisca e che si torni a una partnership". E "la disinformazione esterna che ci colpisce entrambi e abbiamo concordato di rafforzare la nostra partnership per rispondere a questo problema", ha continuato. Borrell ha sottolineato di aver chiesto "la partecipazione Usa" alla conferenza sul futuro della Siria che si terrà il 30 giugno e, infine, che della operazione Ue per il controllo dell'embargo di armi verso la Libia, Irini, si parlerà al Consiglio Difesa. (Beb)