Speciale difesa: Nato-Russia, ministro Difesa tedesco, Mosca ha violato trattato Inf in maniera massiccia

- La Russia è responsabile di “massicce violazioni” del trattato sulle armi strategiche a medio raggio (Inf) e per tale motivo gli Stati Uniti sono usciti dall'intesa. “La Nato ha pensato che fosse giusto, e così anche io”. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Focus”. Secondo Kramp-Karrenbauer, i missili da crociera russi Ssc-8, il cui dispiegamento è all'origine del recesso degli Usa dal trattato Inf, “minacciano quasi tutta l'Europa”. Inoltre, “la Russia ha appena pubblicato la sua strategia nucleare”, che comprende anche “le armi convenzionali più recenti e moderne”. Come osservato dal ministro della Difesa tedesco, Mosca ha effettuato “un massiccio miglioramento” anche in questo settore. Tuttavia, secondo Kramp-Karrenabauer, nei rapporti tra Nato e Russia “vi è bisogno di una soluzione intelligente”. Per ora, ha proseguito il ministro della Difesa tedesco, “abbiamo dimostrato una maggiore presenza con manovre della Nato sui fianchi nord ed est” dell'Alleanza atlantica. Secondo Kramp-Karrenbauer, ora si tratta di elaborare “una strategia globale ben ponderata con lo stretto coinvolgimento dei nostri partner, soprattutto in Scandinavia e nell'Europa centrale e orientale”. (Geb)