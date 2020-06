Speciale difesa: Commissione annuncia 16 progetti paneuropei di difesa industriale e tre tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato 16 progetti paneuropei di difesa industriale e tre progetti tecnologici che beneficeranno di un finanziamento di 205 milioni di euro attraverso i due programmi precursori di un fondo europeo per la difesa a pieno titolo: l'azione preparatoria per la ricerca sulla difesa (Padr) e l'Europa Programma di sviluppo industriale della difesa (Edidp). Lo si apprende dalla Commissione europea. La Commissione ha spiegato che, in totale, 441 entità hanno fatto domanda agli inviti Edidp, contribuendo a 40 proposte, e che 223 entità per 16 proposte saranno sostenute da Edidp. Per quanto riguarda Edidp, i progetti coprono partecipanti di 24 Stati membri, le piccole e medie imprese rappresentano il 37 per cento del numero totale di entità che ricevono finanziamenti (83 Pmi), le proposte selezionate comportano in media 14 entità di sette Stati membri; nove proposte finanziate sono progetti Pesco e le proposte sono coerenti con le priorità di capacità chiave concordate dagli Stati membri a livello europeo attraverso il piano di sviluppo delle capacità. (Beb)