Economia: Savona (Consob), capacità competitiva italiana nell’export sarà solida anche dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è avventato affermare che la capacità competitiva dell’area esportatrice resterà solida anche dopo lo shock pandemico: le decisioni interne, europee e internazionali si sono giustamente prefisse di evitare gravi conseguenze monetarie e finanziarie, oltre che lenire i costi sociali, ma l’uscita dalla crisi dipenderà dalla possibilità che l’abbondanza di moneta a basso costo si trasmetta all’attività reale attraverso forme finanziarie adatte. Così il presidente della Consob, Paolo Savona, durante il suo discorso in occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario. “Le Pmi, soprattutto esportatrici, potrebbero essere oggetto di un esperimento di stimolo del capitale di rischio con funzioni alternative all’indebitamento: un’iniziativa che sarebbe meglio finalizzata se si accompagnasse ad un progetto di sostegno delle loro attività di ricerca e sviluppo, per incorporare le innovazioni tecnologiche in processi e prodotti”, ha detto, ribadendo l’importanza di “studiare e applicare i metodi Hytech per queste imprese, considerandoli anch’essi un bene pubblico”. Ricordando che alla fine del 2019 le famiglie italiane disponevano di una ricchezza (al netto dell’indebitamento) pari a 8,1 volte il loro reddito disponibile, Savona ha dichiarato che gli italiani “sono tutt’altro che cicale, come una distorta pubblicistica tende a sostenere, ma formiche che lavorano per sostenere molte cicale estere come il Canada, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Belgio o la Francia”. In conclusione, il presidente della Consob ha confermato che nella prima parte del 2020 il risparmio “ha reagito positivamente, ricomponendo gli investimenti a favore della moneta in linea con le ben note reazioni degli investitori all’incertezza”. (Ems)