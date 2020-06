Fase 3: Gelmini, con la logica del M5s il paese non riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle è alla seconda prova di governo, e sta dando in maniera evidente l'immagine di un partito diviso e non maturo per assumere responsabilità di gestione. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Start", su SkyTg24. "I grillini sono inadatti a guidare il paese perché hanno una ricetta che punta alla decrescita, hanno un'ostilità preconcetta nei confronti dell'impresa e tutto questo rende difficile affrontare la crisi che abbiamo davanti: l'Italia, come ha detto ieri anche il presidente di Confindustria Bonomi, ha bisogno di un progetto e di una ripartenza vera”, ha detto, sottolineando la necessità di mettere al centro “gli imprenditori, coloro che rischiano, coloro che creano posti di lavoro: la logica non può essere solo quella delle elargizioni, del risarcimento del danno, del tirare a campare”. Purtroppo, ha aggiunto, il Movimento 5 Stelle sta incidendo in maniera forte sui provvedimenti del governo, che sono orientati a far sopravvivere il paese per qualche settimana ma non ad un vero rilancio. (Rin)