Montenegro: autorità sanitarie, venerdì decisione su ingressi dei cittadini stranieri

- L'Organismo di coordinamento per le malattie infettive del Montenegro prenderà venerdì una decisione sulle modifiche ai divieti di ingresso attualmente vigenti per i cittadini stranieri. Secondo quanto riporta la stampa locale, la decisione è mirata a consentire l'ingresso per coloro che provengono dall'estero e che non presentano un alto rischio epidemiologico, favorendo così le esigenze della stagione turistica. Nella giornata di ieri i rappresentanti di categoria del settore turistico hanno chiesto "con urgenza" alle autorità nazionali delle date precise per l'apertura delle frontiere anche per chi proviene dai paesi attualmente non contemplati nell'elenco stilato dal governo. Il Montenegro ha infatti deciso di aprire a partire dal primo giugno i confini per i cittadini di 131 paesi, i quali sono stati selezionati sulla base dei criteri sanitari stabiliti dall'Organismo di coordinamento nazionale. (segue) (Seb)