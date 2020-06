Camera: domani audizioni su partecipazione Italia a programma Ue 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 17 giugno, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, la Commissione Politiche Ue svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020": ore 15, professoressa suor Alessandra Smerilli; ore 16, professor Alberto Quadrio Curzio; ore 17, professoressa Antonella Stirati; ore 18, Guntram B. Wolff, direttore del Centro studi Bruegel di Bruxelles. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (com)