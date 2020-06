Istat: 26,9 per cento gli stranieri in povertà assoluta in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli individui stranieri in povertà assoluta sono quasi un milione e 400mila, con una incidenza pari al 26,9 per cento, contro il 5,9 per cento dei cittadini italiani. Le famiglie in povertà assoluta sono composte nel 69,6 per cento dei casi da famiglie di soli italiani (1 milione e 164mila) e per il restante 30,4 per cento da famiglie con stranieri (circa 510mila), pur rappresentando solo l’8,9 per cento del totale delle famiglie. L’incidenza di povertà assoluta è pari al 22,0 per cento (25,1 per cento nel 2018) per le famiglie con almeno uno straniero (24,4 per cento per le famiglie composte esclusivamente da stranieri) e al 4,9 per cento per le famiglie di soli italiani. La criticità per le famiglie con stranieri è più sentita nei piccoli comuni (25,0 per cento contro 28,3 per cento per le famiglie composte solo da stranieri). Le famiglie in povertà con stranieri dove sono presenti minori mostrano valori pari al 27,0 per cento (282mila), quelle di soli stranieri sono invece il 31,2 per cento, ossia un valore cinque volte superiore a quello delle famiglie di soli italiani con minori (6,3 per cento). Nel Mezzogiorno la stessa incidenza sale al 36,8 per cento per le famiglie con stranieri dove sono presenti minori, contro il 10,6 per cento delle famiglie di soli italiani con minori. Nelle famiglie di soli stranieri in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione, l’incidenza è pari al 33,3 per cento (per un totale di 42mila famiglie); se la persona di riferimento è occupata, la condizione di povertà riguarda quasi una famiglia su quattro (23,1 per cento). A livello territoriale, l’incidenza più elevata si registra nel Mezzogiorno, con quote di famiglie con stranieri in povertà circa quattro volte superiori a quelle delle famiglie di soli italiani (rispettivamente 32,1 per cento e 7,4 per cento). Nel Nord le famiglie di soli stranieri registrano valori dell’incidenza pari a quelli della media nazionale (24,6 per cento). Rispetto al 2018, segnali di miglioramento si registrano per le famiglie di soli stranieri nel Centro (da 23,0 per cento a 15,7 per cento) e per le famiglie di soli italiani nel Mezzogiorno (da 8,9 per cento a 7,4 per cento).(Ren)