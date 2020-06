Coronavirus: emergenza criminalità, vertice Polizia Paesi più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro tra i vertici delle Forze di Polizia di Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito, con l'Italia ed Europol chiamate a dirigere i lavori. E' in corso la riunione sull'emergenza criminalità a seguito della pandemia causata dal Covid 19 in Europa, con la partecipazione dei Paesi maggiormente colpiti dalla diffusione del virus. E' stata proprio l'Italia a promuovere l'incontro per mettere in campo un più allargato scambio di informazioni in chiave preventiva. All'ordine del giorno i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e le misure organizzativo gestionali per far fronte all'impatto della pandemia nell'attività delle Forze di Polizia. A rappresentare il "law enforcement" italiano il prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel corso dei lavori il prefetto Rizzi ha presentato l'Organismo permanente di monitoraggio per l'analisi del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale a causa della crisi economica conseguente alla pandemia. L'Italia è stata l'unico paese che ha immediatamente costituito una cabina di regia per monitorare eventuali indicatori di rischio ed intervenire in via preventiva. Un organismo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Il prefetto Rizzi ha precisato:"Si tratta di un'emergenza globale per cui occorre una risposta condivisa, coordinata e globale". (segue) (Ren)