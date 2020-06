Fisco: Berlusconi, tagliare le tasse introducendo la flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non può permettersi “di perdere altro tempo. Bisogna rimettere in moto l’economia e salvare migliaia di posti di lavoro che oggi sono a rischio. Ho ascoltato e raccolto nel corso di una videoconferenza i suggerimenti e le preoccupazioni degli amministratori e dei rappresentanti delle categorie del Molise”. Lo ha scritto su Facebook il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “È una Regione alla quale sono molto affezionato e che sconta alcuni problemi aggiuntivi rispetto alle altre: uno su tutti la carenza di infrastrutture che rende difficoltosi i collegamenti e più costoso di quasi il 20 per cento il trasporto delle merci – ha sottolineato - . L’unica strada per far ripartire il Molise come l’intero Paese è quella che abbiamo indicato noi: bisogna tagliare le tasse introducendo la flat tax, fare del 2020 un anno di tregua fiscale sospendendo per tutti ogni pagamento verso lo Stato, bisogna semplificare e abbattere la burocrazia prevedendo la sospensione del codice degli appalti e l’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive e infine approvare finalmente una vera riforma della giustizia che ampli le garanzie per i cittadini e migliori l’efficienza del sistema”.(Rin)