Polonia: televisione pubblica attacca opposizione su questione restituzione proprietà ad ebrei per attaccare opposizione

- Il candidato presidenziale del partito polacco Piattaforma civica (Po), il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, potrebbe usare soldi pubblici per rimborsare la popolazione ebraico-polacca delle perdite patrimoniali subite durante la guerra. E' l'insinuazione fatta dall'emittente televisiva pubblica polacca "Tvp", che ha accusato Trzaskowski di non mettere l'interesse nazionale al primo posto nella sua campagna elettorale contro il capo di Stato uscente, Andrzej Duda. "Tvp" ha menzionato un'intervista di Trzaskowski del 2015 in cui dice che la Polonia deve risolvere il problema della restituzione delle proprietà sottratte agli ebrei e ha suggerito una sua vicinanza a George Soros. Prima della Seconda guerra mondiale in Polonia viveva la più grande comunità ebraica del mondo, spazzata via dal conflitto e dall'Olocausto. I discendenti di quella comunità lottano sin dalla caduta del regime comunista nel 1989 per ottenere la restituzione delle proprietà sottratte o per lo meno un risarcimento. La tesi perseguita dall'attuale partito al governo, Diritto e giustizia (PiS), è che la Polonia stessa sia stata vittima della guerra e spetti alla Germania provvedere a un risarcimento agli ebrei polacchi. Da par suo Trzaskowski ha fatto sapere che, se diventerà presidente, si impegnerà a una riforma della tv pubblica. (Vap)