Politica: Martelli a Eurispes, socialismo può essere argine a razzismo e populismo

- “Il socialismo non è morto e può essere l’argine al razzismo e al populismo”. Così Claudio Martelli, intervistato da Emilio Albertario per il magazine online dell’Eurispes, presieduto da Gian Maria Fara. Martelli parla di Craxi, dei suoi governi, della attuale assoluta mancanza di leadership dell’Italia in politica estera. Martelli affronta anche il tema del carcere duro per i mafiosi che rischia di essere smantellato e parla del futuro governo del Paese con le posizioni di Pd, 5 Stelle e del ruolo di mediatore che si sta ritagliando Silvio Berlusconi. L'intervista è disponibile al link https://www.leurispes.it/claudio-martelli-il-socialismo-non-e-morto-e-puo-essere-largine-al-razzismo-e-al-populismo/.(Ren)